Le discours bouleversant de la veuve de Chadwick Boseman, sacré aux Golden Globes (vidéo)

Ces derniers jours, Chadwick Boseman était fortement pressenti pour être récompensé aux Golden Globes et cela n’a pas manqué. Ce 28 février, il a ainsi obtenu à titre posthume le prix du meilleur acteur dans un film dramatique pour son rôle dans le long-métrage de Netflix « Le Blues de Ma Rainey », participant ainsi à la gloire qu’a obtenue la plateforme de streaming hier. Comme le veut la coutume, la récompense s’est soldée par un discours, réalisé par visioconférence par sa femme, Taylor Simone Ledward.

« Je n’ai pas ses mots »

Habillée en robe de soirée, Taylor Simone Ledward a livré des remerciements poignants, en essayant d’être la plus fidèle possible au discours que son mari aurait donné. « Il remercierait Dieu, ses parents et ses ancêtres pour leurs conseils et leurs sacrifices. Il remercierait son incroyable équipe ainsi que son incroyable équipe sur ce film », dit-elle la voix serrée par l’émotion en citant les noms de ceux qui ont travaillé avec Chadwick Boseman.