Ivre, il tente de semer les gendarmes… avec un tracteur à 30 km/h

Pour forcer l’arrêt du tracteur, la gendarmerie est amenée à provoquer un blocage temporaire de la circulation sur l’autoroute. Visiblement, le conducteur est ivre et un test d’alcoolémie est réalisé. Sans surprise, celui-ci est positif. Mais les gendarmes font alors l’erreur de le laisser repartir vers le tracteur, en théorie pour qu’il reprenne ses affaires. Quelques secondes après, le conducteur repart de plus belle avec son véhicule pour tenter de s’enfuir.

Jeudi dernier, la gendarmerie de la Nièvre a reçu un signalement des plus étranges. Aux alentours de 20 heures, alors que le couvre-feu a commencé depuis près de deux heures, le conducteur d’un tracteur se comporte de manière suspecte. Les forces de l’ordre se rendent alors sur les lieux, sur l’autoroute A77, à hauteur de la sortie de Tracy-sur-Loire, entre Nevers et Orléans. Un peloton motorisé l’intercepte alors mais rien ne va se passer comme prévu.

Après un délit de fuite invraisemblable, les gendarmes arrivent à le forcer à s’arrêter, notamment en l’éblouissant avec leurs phares. Lors de l’interrogatoire, ils se rendent compte que l’homme est en réalité originaire du département voisin, le Cher, et s’est perdu à cause de son état d’ébriété. Pour l’instant, il s’en tire bien puisqu’il n’a eu qu’une amende pour non-respect du couvre-feu, soit 135€. Mais l’histoire ne s’arrêtera pas là ! En septembre, il devra se présenter devant le tribunal judiciaire de Nevers. Il risquera alors 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.