La grosse boulette verte

L’aveu de Jean-Marc Nollet sur son non-respect de la bulle pourrait passer pour de la franchise. Et il y a évidemment de ça. Après tout, on reproche suffisamment aux hommes politiques de pratiquer la langue de bois pour ne pas saluer quelqu’un n’essayant pas de dissimuler la vérité. Pourtant, cette déclaration relève de la grossière erreur. À ce niveau de responsabilité, on ne peut évidemment pas transmettre le message du « Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. » La gaffe tombe d’autant plus mal qu’elle est intervenue au milieu de jours subitement plus sombres. Alors que...