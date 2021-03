Vladimir Fédorovski: «Gorbatchev a changé la face du monde»

Il a fêté son anniversaire discrètement, comme un homme seul fâché avec l’histoire de son pays. L’ancien dirigeant est né le 2 mars 1931 à Privolnoïe. Dans « Le roman vrai de Gorbatchev », Vladimir Fédorovski part sur les traces de cet acteur essentiel du XXe siècle, accusé de tous les maux et honni dans sa patrie. L’auteur a vécu de près la période où Gorbatchev exerçait le pouvoir. Diplomate haut placé durant vingt ans, témoin direct de la « perestroïka » (reconstruction) et de la « glasnost » (transparence), il reste un observateur passionné et critique de...