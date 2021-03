Nature: observer les oiseaux, la nouvelle tendance

Les gens qui avaient le nez en l’air ces derniers jours ont pu assister à l’un des spectacles les plus impressionnants de la nature : la migration des grues cendrées. Ces grands oiseaux, très bruyants, ont survolé par centaines notre pays, regagnant leurs quartiers d’été dans les pays de l’Est et en Scandinavie. D’habitude, les grues survolent plutôt la moitié est du pays mais des vents du sud-est ont poussé les oiseaux plus à l’ouest, jusqu’au-dessus de Bruxelles ! Pour observer ces oiseaux qui volent en formation en V, rien ne vaut une bonne paire de jumelles. Et on découvre...