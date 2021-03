Captur se dévergonde

Le Renault Captur R.S. Line s’orne d’une lame avant inspirée par l’univers de la F1 et d’une grille en nid-d’abeilles, d’un diffuseur d’air arrière gris, de vitres et lunette arrière surteintées, d’une double canule chromée et de jantes en alliage de 18 pouces spécifiques. L’habitacle n’est pas en reste avec une sellerie dotée de surpiqûres rouges et un volant en cuir. Pourtant, pas de mécanique sportive en vue, cette version est uniquement disponible avec le moteur essence 1.4 TCE de 140 ch, ainsi qu’avec la mécanique hybride rechargeable E-Tech.

...