Daft Punk, la dernière note

Huit ans déjà depuis l’incroyable succès rencontré par « Random Access Memories », huit ans que les fans et les autres espéreraient une suite. C’est pourquoi, quand le 22 février dernier et sans l’ombre d’un roulement de tambour, Daft Punk dévoile sur YouTube un petit film, ils sont des millions à espérer qu’il s’agit là d’un premier pas vers le Graal, un nouvel album, enfin. Sauf qu’en guise de come-back, le duo va leur proposer un « Epilogue » et ainsi leur signifier la fin du projet musical qui l’avait tenu occupé ces 28 dernières années....