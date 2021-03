Air de familles: une drôle de maladie

La maladie pieds-mains-bouche est une infection causée par un virus de la famille des entérovirus qui regroupe plus de 90 virus différents. C’est une maladie infantile bénigne, qui touche principalement les jeunes enfants avant l’âge de 10 ans mais on peut l’attraper à n’importe quel âge. Elle provoque l’apparition de petites vésicules sur la plante des pieds, la paume des mains et dans la bouche… d’où son nom. Ces boutons peuvent être accompagnés de fièvre, de perte d’appétit, de douleurs abdominales, voire de diarrhée.

Cette maladie est très...