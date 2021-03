À raconter aux enfants: pourquoi célébrer le droit des femmes

Par Aurielle Marlier et Alain Jourdan le Clercq

Chaque 8 mars, on célèbre la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, de nombreuses manifestations sont organisées pour rappeler que malgré les lois qui existent aujourd’hui, les hommes et les femmes ne sont pas encore tous égaux en droits, et que le combat continue !

Les exemples d’inégalités sont en effet assez nombreux. Chez nous, en Belgique, les hommes et les femmes sont censés disposer des mêmes droits. Mais dans les faits, la situation est un peu différente… Les femmes sont en général moins bien payées que les...