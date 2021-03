Hjalmar Schacht, le banquier de Hitler

Doué, Hjalmar Schacht l’était sans conteste. Brillant même. Ce nom ne vous évoque plus rien ? Et pourtant, sans cet homme, Hitler n’aurait jamais pu porter ses ambitions jusqu’à ces pinacles belliqueux. Passons rapidement son éclosion en 1877, ses premiers pas dans un milieu modeste en Prusse, son doctorat en économie, ses fulgurants débuts de carrière financière, et cueillons-le directement dans son 37e printemps, à l’aube de la Première Guerre mondiale. Sa patte évoquant déjà quelque chose dans les milieux avertis, on mobilise ses talents en Belgique. Le pays est occupé, son...