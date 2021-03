Comment ce recueil de nouvelles est-il né ?

J’ai toujours aimé écrire et cela faisait longtemps que j’avais cette idée de livre en tête, mais je n’avais ni assez confiance en moi ni le temps nécessaire. Ce recueil est né d’un pari avec un ami. Alors que je lui racontais une tranche de vie, celui-ci m’a dit que cela ferait un bon sujet de nouvelle. Il m’a alors mise au défi de me lancer, ce que j’ai fait. J’en ai écrit une première, puis je me suis prise au jeu et j’...