Surfons tranquille: projet Max, demander de l’aide n’est pas une chose anormale

La crise sanitaire, que nous vivons tous, a limité les contacts sociaux et nous sommes nombreux à avoir augmenté l’utilisation de nos outils numériques pour rester en contact avec nos proches et nos amis.

Pour la jeune génération, cette crise sanitaire et l’enseignement hybride ont aussi eu un effet sur le harcèlement scolaire. Des situations qui poussent parfois des enfants, victimes de ces situations, à quitter la maison. Leurs parents n’ont alors plus aucune nouvelle. Child Focus signale ouvrir en moyenne trois dossiers par jour qui sont liés à des disparitions. 80 % sont associés à des fugues. En 2020, l’association a aussi traité plus de 300 dossiers liés à du sexting ou encore du sextortion. Ce qui représente une augmentation de 46 % par rapport à l’année 2019. Pour Child...