Le toucher à fleur de peau

Refrain connu depuis la pandémie : l’absence de contacts physiques, d’accolades, d’embrassades nous pénalise tous en nous privant de l’essentiel : une vraie reconnaissance mutuelle. Raison de plus pour regarder ce documentaire d’Arte sur le sens du toucher, si vital à notre équilibre. Avec les règles de distanciation sociale, il est bien mal en point en ce moment. On le tient en respect. Pas question de trop se rapprocher. Ce lien primordial est gage de confiance et de sécurité : on ne serre pas dans ses bras quelqu’un qu’on n’aime pas !...