Et il revient... avec sa fille

Cela fait plus de quinze déjà que Tanguy a enfin quitté le cocon familial, au plus grand soulagement de ses parents, partageant désormais une retraite heureuse et confortable, entre parties de golf avec les vieux amis, soirées théâtrales et autres occupations plutôt saines. Le fils, lui, est marié et père de famille. Il enseigne en Chine, du moins jusqu’au moment où son épouse le quitte après avoir « rencontré quelqu’un ». Voilà donc Tanguy de retour à Paris avec sa fille de 16 ans. Il ne cache pas sa déprime, et ses parents l’accueillent… à bras ouverts. Mais tout change lorsqu’...