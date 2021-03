Spike Lee prépare une série documentaire sur les attentats du 11 septembre

Le réalisateur engagé s’est lancé dans la réalisation d’une série documentaire pour le vingtième anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Spike Lee, qui a aussi réalisé « Do the Right Thing », « Malcolm X » ou dernièrement « BlacKkKlansman », souhaite rendre compte un « portrait inédit » des New-Yorkais qui ont traversé de nombreux événements depuis la destruction du World Trade Center à aujourd’hui face à la pandémie mondiale.

La série est construite sur base d’interviews avec des habitants de la ville : « Avec plus de 200 interviews, nous creusons vraiment dans ce qui fait de New York City la plus formidable ville du monde, et la diversité des habitants qui y contribue. Depuis des siècles les observateurs et des gens animés par la haine ont proclamé – à tort – que New York était morte et puante » explique le réalisateur dans ce communiqué.

Une collaboration avec HBO

C’est la chaîne HBO qui a annoncé cette série documentaire sans donner pour autant une date de diffusion, « au plus tard cette année » comme il était écrit dans le communiqué. Elle sera disponible sur HBO et la plateforme de streaming HBO Max.