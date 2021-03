«Top Chef»: pour Pierre Gagnaire, l’émission permet de révéler le côté humain des candidats

Voilà six fois que le chef aux trois étoiles participe à l’émission « Top Chef » en tant qu’invité. C’est à cette occasion que Le Figaro propose une interview de Pierre Gagnaire. Il raconte comment l’émission joue un rôle positif dans la découverte de la cuisine pour le public. Il y parle aussi des épreuves imposées aux candidats et de ses attentes envers eux. Le chef étoilé de 70 ans, élu en 2015 « plus grand chef étoilé du Monde » par ses pairs, s’estime très content du programme, pour lui « Top Chef » propose un contenu de qualité et professionnel : « Les candidats y sont respectés, le niveau est très bon et cela renvoie une image positive de la cuisine » ajoute-t-il.

L’épreuve du soufflé Comme chaque année, Pierre Gagnaire propose une épreuve aux candidats, cette année ça sera de réaliser un soufflé. « On me fait des propositions mais j’ai le dernier mot. Cette année, c’est moi qui ai proposé le soufflé, un plat difficile à réaliser parce que, même nous qui sommes plutôt rompus à l’exercice, nous passons parfois à côté. Il y a toujours une petite part d’incertitude : la chaleur du four, la qualité du moule ou du jaune d’œuf… » explique-t-il au Figaro.

Si le chef étoilé propose ce plat ce n’est pas par hasard non plus. Pierre Gagnaire propose le soufflé depuis toujours. Pourtant ce n’est pas tout à fait le plat classique que l’on retrouve dans l’assiette : « je ne réalise pas un vrai soufflé mais un biscuit soufflé qui est beaucoup plus facile à faire ». Il tient tout de même à rappeler que c’est lui qui a eu l’idée, il y a quarante ans d’y ajouter une « construction » autour du soufflé : salade de fruit, ganache ou coulis pour donner « un supplément d’âme à la préparation » explique-t-il dans l’interview.