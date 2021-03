Coline Berry serait «prête à pardonner» Richard Berry

La première prise de parole en direct de Coline Berry s’est faite au micro d’Europe 1 ce mercredi 3 mars, deux mois après que l’affaire d’inceste soit révélée à la presse. Ses premiers mots s’adressent à son père : « Je lui dis que si j’en suis là, c’est parce que je n’attendais plus rien de lui, qu’il n’était pas capable de répondre à ma demande de reconnaissance des faits, de qualification des faits ».

Le paradoxe de l’amour et de la souffrance

Il y a quelques semaines, l’actrice, fille de Richard Berry et de Catherine Hiegel, portait plainte contre son père pour « des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et par corruption de mineur ». L’annonce de cette enquête avait lancé un échange par messages interposés entre Richard Berry et sa fille. L’acteur ne reconnaissait pas ce qui s’était passé et estimait que sa fille changeait sa version de l’histoire.