Les seiches réussissent aussi «l’épreuve du marshmallow»

Tout d’abord créée pour tester les petits humains, l’épreuve du marshmallow semble aussi pouvoir être relevé par les seiches. Les règles sont simples, l’individu patiente (ou non) devant une gourmandise dans le but d’en avoir une meilleure plus tard.

C’est cette patience et cette résistance à la tentation qui a été testée sur les seiches. Elles sont capables d’attendre entre 50 secondes et un peu plus de deux minutes avant d’avoir un meilleur repas que la récompense qui leur est proposée. C’est une étude publiée ce mercredi 3 mars qui offre ces résultats.