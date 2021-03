Polémique en Espagne: les sœurs du roi vaccinées contre le Covid aux Emirats-Arabes-Unis

Ce mercredi 3 mars, les infantes Elena et Cristina de Borbón y Grecia ont fait trembler une monarchie déjà tourmentée par l’exil de Juan Carlos et par le versement de 4,4 millions d’euros au fisc pour régulariser sa situation. Les sœurs du roi Felipe VI ont en effet déclaré s’être fait vaccinées, alors que cela n’était pas encore leur tour selon les règles sanitaires en vigueur. Pour passer devant tout le monde, elles ont profité d’un voyage aux Emirats-Arabes-Unis. Au début, il était juste question d’y voir leur père, Juan Carlos. Finalement, elles ont eu droit à un petit cadeau de bienvenue.

Pour elles, il n’y a pas de problème

C’est d’abord la presse qui a révélé l’affaire. Pour riposter, les infantes ont publié un communiqué où elles se défendent d’avoir mal agi. « Ma sœur et moi avons pu rendre visite à notre père, et afin d’obtenir un passeport sanitaire qui nous permettait de le faire régulièrement (de lui rendre visite, NDLR), on nous a proposé d’être vaccinées, ce que nous avons accepté », disent-elles. « Si cela n’avait pas été dans ces circonstances, nous aurions attendu notre tour pour être vaccinées en Espagne ».