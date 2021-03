Adidas vend des chaussures d’un mètre à l’intérêt très symbolique (photo)

Non, ce n’est pas une blague, Adidas vient de mettre en vente des chaussures… d’un mètre ! Ce mardi 2 mars, la marque a révélé ce produit pour le moins original via le compte Instagram du rappeur Tommy Cash, qui est à l’origine de l’idée. Ce dernier voulait ainsi réaliser un projet un peu fou, comme il l’explique lui-même sur les réseaux sociaux.

Le yin et le yang

Les chaussures en question sont de deux couleurs : une est blanche, l’autre est noire. Elles ont un bout en forme de coquillage et trois bandes qui s’inspirent directement de la Superstar, un modèle phare d’Adidas. « Quand j’ai dit à Adidas que je voulais réaliser la chaussure la plus longue du monde pour notre collab’, ils semblaient me dire ‘WTF Tommy’. Mais cinq mois plus tard, nous y voilà », écrit le rappeur estonien sur Instagram.

Ce dernier a en parallèle expliqué plus en détail le symbolisme qui se cache derrière ce projet au magazine HYPEBEAST : « L’ange et le diable, deux opposés qui se battent constamment l’un contre l’autre, cohabitent dans ma tête. Pourquoi vouloir cacher une facette de cette personnalité alors qu’elles peuvent coexister ? [...] L’équilibre est indispensable. Comme le yin et le yang qui s’opposent et forment un tout. Oui, ces sneakers sont de couleurs différentes. Finalement, elles reflètent mon état d’esprit, qui change chaque jour ».