EuroMillions: ses numéros fétiches sortent mais elle a oublié de jouer

La semaine dernière, Rachel Kennedy, 19 ans, et son petit ami Liam McCrohan, 21 ans, ont bien failli remporter la cagnotte immense de 210 millions d’euros. En effet, chaque semaine, le couple joue les mêmes numéros et il s’avère que le 26 février dernier, ce sont ceux-là qui sont sortis. Oui, sauf que ce jour-là, Rachel a oublié de jouer, ce qui n’a pas manqué de provoquer une immense déception au sein de sa famille.

Même son compte en ligne a fait défaut

Comme Rachel le raconte au média LADBible, elle a commis cette erreur irréparable pour une bonne raison : « J’étais stressée par le travail à l’université, j’ai donc complètement oublié d’acheter un billet ». A priori, il n’y a pas de souci vu qu’elle avait ouvert un compte en ligne pour qu’elle puisse jouer automatiquement. C’est pour cela qu’au début, quand elle a vu les chiffres apparaître, son réflexe a été de croire que son couple était millionnaire. « J'ai appelé et la femme a dit: "Ouais, ce sont les bons chiffres, mais vous n'avez pas mis de chiffres cette semaine" », raconte-elle. En réalité, il n’y avait plus assez d’argent sur le compte en ligne…

Quelque peu déçu de cette issue, son petit-ami a commenté la mésaventure sur Twitter : « Quand ta compagne décide de ne pas jouer à l’Euromillions… et que ses 7 numéros habituels sortent », dit-il avec une photo du tirage. De son côté, Rachel tente de positiver : « Tout arrive pour une raison ou une autre, nous ne sommes ni plus riches ni plus pauvres que ce matin. Bien que ce soit triste, je pense que nous allons nous en remettre assez rapidement ». A la place, c’est un joueur suisse qui a remporté le gros lot et qui a pu ainsi empocher toute la somme, sans devoir partager.