Évincé de «The Voice» après des tweets polémiques, The Vivi réagit dans un rap provocateur (vidéo)

Alors qu’il avait convaincu les quatre coachs lors de son audition à l’aveugle dans « The Voice France », The Vivi, 21 ans, a été éjecté du concours deux jours après son passage réussi dans l’émission. En cause : des tweets à caractère racistes et homophobes que le jeune rappeur a publiés lorsqu’il avait 17 ans. Pour justifier sa décision radicale, la production de TF1 avait directement publié un communiqué : « The Vivi a immédiatement présenté des excuses sincères sur son compte Instagram. Mais ces messages restent incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s’arrête aujourd’hui ».

Le jeune rappeur, suivi par 35.000 personnes sur Instagram, ne s’était plus exprimé depuis. Mais ce jeudi, The Vivi a publié une vidéo sur son compte, où il balance un court rap sur la polémique dont il est le centre. « Et ni*** les fachos qui veulent me défendre, je ne rentre pas dans vos sectes », l’entend-on chanter, avant de lancer « Les journaux grimpent en vente car The Vivi était avec des potes en train de déconner il y a quatre ans, dis-moi ce que faisait ton fils ? ».

La courte vidéo se termine avec une date, le 5 mars 2021 et une heure, 17h. De quoi laisser penser que The Vivi postera peut-être une version longue de ce rap en fin de journée ce vendredi.