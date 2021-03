Endormie, cette vendeuse ne remarque pas qu’on vole sa caisse juste sous son nez (vidéo)

La scène insolite se déroule à Kirov en Russie. Endormie sur son fauteuil derrière le comptoir d’un petit magasin, une caissière n’a rien remarqué de ce qui se déroulait sous ses yeux pendant sa petite sieste. Sur les caméras de surveillance, on voit un homme entrer dans le petit commerce et, s’apercevant que la caissière dort, essayer de profiter de la situation. À l’aide de ce qui semble être un journal roulé, le voleur saisit les clés de la grille le séparant de la caisse pour l’ouvrir et aller se servir dans la caisse. Le tout sous le nez de la vendeuse, qui ouvre finalement les yeux au moment où l’homme sort du magasin.

Le voleur, qui a pu dérober 135 euros, a finalement été rapidement interpellé par la police, grâce aux images de vidéosurveillance. Il n’a pas nié être l’auteur des faits, rapporte la police de Kirov, qui l’accuse donc de s’être introduit illégalement dans un lieu dans le but d’y commettre un vol.