Une suite cinématographique aux aventures d’Harry Potter? Le PDG de Warner alimente les rumeurs

Après les huit films de la saga principale, ainsi que les cinq longs-métrages « Les Animaux fantastiques » (dont deux seulement sont sortis jusqu’à maintenant), il se pourrait que de nouveaux films tirés de l’univers d’Harry Potter sortent au cinéma.

En tout cas, le PDG de WarnerMedia (la société de production qui a adapté les livres de J.K. Rowling au cinéma) n’a pas exclu l’idée d’une suite cinématographique des aventures de sorcier le plus célèbre de tous les temps. « Il y a cette petite chose appelée Harry Potter, qui est une des franchises les plus aimées du monde. On a été incroyablement reconnaissants d’avoir eu la chance de travailler avec J.K. Rowling, et je dirais qu’il y a beaucoup de plaisir et de potentiel là-dedans », a déclaré Jason Kilar lors d’une conférence, rapporte le Hollywood Reporter.

En effet, on peut voir dans le mot « potentiel », l’éventuelle confirmation que l’univers d’Harry Potter a encore de quoi être adapté à l’écran. Car, par exemple, la pièce de théâtre « Harry Potter et l’enfant maudit », dont l’intrigue se déroule 19 ans après « Harry Potter et les Reliques de la Mort », n’a pas encore été transposée au cinéma.