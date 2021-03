Accusée de harcèlement, Meghan Markle est défendue par la star de «Suits»

Durant plusieurs années, Meghan Markle a donné la réplique à Patrick J. Adams dans la série « Suits ». La femme du prince Harry étant visée par une nouvelle polémique, son ancien complice à l’écran s’est empressé de la défendre. L’ex-actrice est en effet accusée d’avoir harcelé des membres du personnel du palais de Kensington, à l’époque où le duc et la duchesse de Sussex y vivaient encore.

Pour Patrick J. Adams, ces accusations sont mensongères. Lui qui a côtoyé Meghan Markle pendant des années sur le tournage de « Suits », la décrit comme « une personne enthousiaste, gentille, bienveillante, généreuse, joyeuse et solidaire ». « Elle est restée cette personne et collègue à mesure que la célébrité, le prestige et le pouvoir se sont accrus », a-t-il écrit dans une série de tweets publiés le 5 mars, « Elle a toujours été une femme puissante, dotée d’un sens moral profond et d’une éthique de travail farouche, et n’a jamais eu peur de parler, d’être entendue et de se défendre, elle et ceux qui lui sont chers ».