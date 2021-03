«On est comme des cons...»: Florent Pagny, très énervé, lance un gros débat après une élimination (vidéo)

« Ce genre de performance, pour les téléspectateurs, on se fait défoncer », prévient-il. Il est vrai que la candidate qui vient de quitter l’aventure The Voice France venait de livrer une performance a priori à la hauteur du show. Après une interprétation de la chanson « Never Enough », Marina, 18 ans, a été éliminée malgré sa grande puissance vocale. Florent Pagny, comme les autres, n’a pas appuyé sur le buzzer. Mais après que Marine ait quitté le plateau, celui-ci, très « contrarié », a bien fait comprendre à ses trois amis coachs que selon lui, ils avaient collectivement fait une belle erreur avec ce talent.

« On devrait y être, à au moins deux »

« À un moment, on ne peut pas laisser passer une petite comme ça, lâche Florent Pagny après le départ de Marina. Elle a 18 piges. C'est justement la matière dont on a besoin. Tu as vu tout ce qu'elle nous fait ? À un moment vous êtes là à dire 'j'adore les imperfections'. Puis là, d'un seul coup, elle a des imperfections. Heureusement qu'elle a des imperfections (...) On devrait y être. Au moins deux quoi. Et puis se l'embarquer et la faire chanter. (…) Elle a un don naturel. Bien sûr qu'il faudra du travail. On en a tous besoin, même encore nous », argumente d’abord Florent Pagny.