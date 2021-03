Exclu de The Voice, The Vivi répond à la télé et aux «fachos» avec son clip «Grandir» (vidéo)

Alors que The Voice France tente de tourner la page The Vivi, ce dernier compte bien ne pas rester silencieux sur son expulsion du programme. C’est pourquoi il a mis en ligne ce 5 mars un nouveau clip, « Grandir », pour revenir sur cette polémique, l’une des deux plus grandes de l’histoire de l’émission avec celle d’une autre candidate exclue, Mennel. Dans cette chanson, il s’en prend à la fois à la télévision, aux médias, aux « fachos » et plus généralement à tous ceux qui ont une part active dans la controverse qu’il a provoqué.

Une défense tous azimuts

Sans surprise, ses premières cibles sont ceux directement impliqués dans son expulsion de The Voice, à savoir la télévision mais aussi les médias qui ont fait connaître ses tweets racistes et homophobes. Après sa participation à l’émission, il dit maintenant « les connaître » avant de leur reprocher d’avoir « fait du clic » en déterrant ses messages, publiés lorsqu’il avait 17 ans. « Ils parlent sur mon nom, sans déconner. Je sais qui je suis, ce que je vaux, ce que j’ai dit et je m’en excuse à mort si tu savais, putain! Cela brise mes principes et mes valeurs. Pour des vannes éclatées sur Twitter ».

Mais The Vivi ne défend pas non plus le contenu de ses tweets : « Les temps changent, les gens changent. Et j'm'ennuie vite, j'aime le changement. Je suis devenu différent (...) Je sais qui je suis, ce que je vaux, ce que j'ai dit et je m'en excuse à mort », chante-t-il. Pour être très clair sur sa repentance, il se désolidarise aussi des « fachos », « qui veulent me défendre, je ne rentre pas dans vos sectes, j’ai pas besoin de vos traqueurs ». Comme pour tirer un trait définitif sur la polémique, The Vivi termine son clip en enterrant l symbole de Twitter, un oiseau bleu.