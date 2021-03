Journée internationale des droits des femmes : discriminations sexistes dénoncées chez McDonald’s

« Nous, salariés et anciens salariés de McDonald’s, souhaitons vous alerter sur les discriminations systémiques pratiquées au sein de notre entreprise. Nous pensons qu’il ne s’agit pas de comportements isolés, mais du résultat d’une culture d’entreprise nocive », écrit le collectif, soutenu par la CGT, SUD Solidaires et le réseau militant ReAct, dans un courrier transmis le 24 février à la Défenseure des droits.

McDroits y a joint 164 témoignages directs de harcèlements sexuels et de discriminations sexistes reçus depuis un an, selon sa porte-parole Mathilde Simon, qui dénonce l’inaction de l’enseigne américaine. « Chez McDonald’s, les questions de harcèlement et de discrimination sont anciennes et généralisées » et ces faits « se déroulent dans le plus grand silence des responsables et dans un mépris constant des victimes », poursuit McDroits dans un communiqué, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.