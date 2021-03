Exilés en Californie, Harry et Meghan mettent clairement la presse en cause. À les en croire, « The Crown » prend moins de libertés avec la réalité que certains journaux britanniques. Le couple n’aurait donc pas résisté à la pression médiatique.

Pourtant, depuis qu’ils sont installés aux États-Unis, Harry et Meghan se servent des médias afin de communiquer sur une fausse couche, une grossesse, une sortie de leur fils ou sur leurs juteux business. Et également dans le but de régler leurs...