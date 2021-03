«Capitaine Marleau»: du changement dans la programmation

Parmi les innombrables séries diffusées à la télé et sur les plateformes de streaming, pas toujours évident de se faire une place. Mais certaines s’en sortent très bien ! C’est notamment le cas de « Capitaine Marleau ». Avec une moyenne de sept millions de téléspectateurs, la série cartonne sur France 3, rapporte La Voix du Nord. Pourtant, du changement est au programme.

En effet, Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, a annoncé dans une interview accordée à PureMedias que la série mettant en scène une enquêtrice excentrique serait dorénavant diffusée sur France 2. Autre nouveauté, les épisodes passeront le vendredi et plus le mardi. « Capitaine Marleau » entrera ainsi en compétition avec des programmes incontournables de TF1 tels que « Koh-Lanta ».

« C’est évidemment une prise de risques. Nous pensons néanmoins que nous pouvons ainsi exposer ’Capitaine Marleau’ à un nouveau public. Si nous mettons l’un de nos programmes les plus forts un vendredi soir, c’est aussi que nous voulons renforcer notre offre le week-end, une période de la semaine où de plus en plus de familles se tournent vers les plateformes », a déclaré Stéphane Sitbon-Gomez. Le changement de programmation a été communiqué ce mardi 9 mars dans un communiqué de France 2. Le prochain épisode s’intitule « Au nom du fils ».