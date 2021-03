Il accompagne son papa au centre de vaccination du Heysel… et surpris, se fait également vacciner

Si certains ne comprennent pas pourquoi il a déjà pu se faire vacciner, Toon est totalement ravi de ce qu’il a vécu. Ce lundi 8 mars, l’homme d’affaires de 49 ans accompagnait son papa de 77 ans, vivant seul, au centre de vaccination du Heysel. Sa sœur devait initialement l’emmener mais une réunion de travail l’empêchant de le faire, Toon s’est finalement arrangé pour emmener son père se faire vacciner. Il a raconté son aventure sur Twitter.

« J’accompagnais mon père jusqu’au check-in. J’ai dû avoir un coup de bol, je n’ai pas demandé, c’est la dame au guichet qui a dit ’Êtes-vous intéressé ? Les accompagnateurs qui font partie de la bulle de la personne à vacciner peuvent avoir le vaccin’ », écrit-il. L’homme reçoit alors rapidement un SMS confirmant son rendez-vous, rapporte la RTBF. Ce coup de chance a permis à Toon de recevoir la première dose du vaccin AstraZeneca dans le même box que son papa. « C’était un moment très chaleureux. Et en plus, on a reçu des pralines en sortant ! », a raconté le fils, ravi.

« Je suis toujours en train de me pincer pour voir si c’est vrai. Je ne m’attendais pas du tout à ça. Je suis un homme d’affaires dans les technologies des données, ça m’arrange fortement. C’était un lundi inattendu », a ajouté le quarantenaire. Vu son âge et sa bonne santé, Toon aurait normalement dû recevoir le vaccin plus tard. Invité du JT de 13H de la RTBF, Emin Luka, le directeur de Brussels Expo, a expliqué qu’un « petit souci de briefing » avait eu lieu. Normalement, la consigne était de vacciner également les accompagnants âgés de 60 ans au moins. Mais d’autres plus jeunes, comme Toon, ont quand même eu la chance de recevoir une dose plus tôt que prévu.