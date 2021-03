La reine Élizabeth II a reçu deux nouveaux corgis

Les deux chiots ont ainsi rejoint « Candy », le dernier chien (dorgi) de la Reine depuis la mort de « Vulcan » l’année dernière. Son premier corgi lui avait été offert à l’occasion de ses 18 ans. Durant toute sa vie, Élizabeth II a possédé une trentaine de chiens, principalement des corgis et dorgis, mais avait décidé il y a quelques années de ne plus en adopter, en raison de son âge, rapporte Le Matin. Sa solitude l’a peut-être fait changer d’avis.

Dans cette nouvelle crise vécue par la famille royale britannique, apportons un peu de légèreté. La semaine précédant la diffusion de l’entretien, Élizabeth II a en effet accueilli deux nouveaux chiots, selon The Sun, rapporte Le Matin. Il s’agit de corgis, la race préférée de la Reine. Ils lui auraient été offerts alors que la souveraine se trouve confinée seule au château de Windsor, son mari le prince Philip étant actuellement hospitalisé.

Depuis la diffusion de l’interview de Meghan et Harry accordée à Oprah Winfrey ce dimanche, le palais de Buckingham est clairement sous pression. La Reine a pris son temps avant de réagir aux accusations du couple, qui a notamment évoqué la pression médiatique, le manque de soutien de l’institution face aux idées suicidaires de Meghan Markle et les propos racistes tenus par un membre de famille royale ou de son entourage.

« La Reine est ravie. Il est impensable que la reine n’ait pas de corgis. C’est comme s’il n’y avait plus de corbeaux sur la Tour de Londres. Ils n’y sont que depuis quelques semaines, mais on dit qu’ils sont adorables et qu’ils ont fait du château leur maison », a déclaré une source au Sun.