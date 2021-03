Heureux d’être tout juste vacciné contre le Covid-19, il danse dans la neige (vidéos)

Pantalon de neige, bottes orange et grosses moufles, le danseur de Bhangra canadien a montré à tout le monde sur les réseaux sa joie d’être vacciné. Il a partagé via une vidéo sur Twitter son plaisir « pour la santé et le bien-être de tous ». Le danseur venait de se faire vacciner et a décidé de partager ça en dansant sur un lac gelé de Whitehorse, au nord-ouest du Canada. La vidéo a déjà été vue plus de 2,9 millions de fois en quelques jours. À la radiotélévision canadienne CBC, il explique : « Je me sentais heureux car le vaccin va donner de l’espoir aux gens ».

Gurdeep Pandher danse au rythme du dhôl, un tambour traditionnel et enchaîne des pas de Bhangra, une danse originaire du Pendjab, une région à la pointe nord de l’Inde. Le danseur en est originaire. Il ajoute à la CBC ce qu’est le Bhangra : « c’est une danse qui a été créée par les agriculteurs. Elle est devenue populaire au Pendjab, et on la danse pour célébrer quelque chose. Comme j’ai grandi dans cette culture, cela représente beaucoup de choses pour moi. C’est une partie de mon héritage. Cela me rend heureux et me fait vibrer. Et je suis content qu’elle rend des gens joyeux ».

Ce n’est pas la seule vidéo que Gurdeep Pandher a postée sur son compte Twitter à diverses occasions. Notamment avec des militaires canadiens pour célébrer la diversité et l’inclusion dans l’armée.