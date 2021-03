À la télé ce soir: «Edge of Tomorrow» ou «Frantz» (vidéos)

Dans un futur proche, des hordes d’extraterrestres ont livré une bataille acharnée contre la Terre et semblent désormais invincibles : aucune armée au monde n’a réussi à les vaincre. Le commandant William Cage, qui n’a jamais combattu de sa vie, est envoyé, sans aucune explication, dans ce qui ressemble à une mission-suicide. Il meurt en l’espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Edge of Tomorrow : aujourd’hui à jamais », à 20H05 sur TIPIK – trois étoiles

de Doug Liman (2014)

Aussi surprenant que ça puisse encore paraître, Tom Cruise est excellent dans ce récit de science-fiction anti-mimics originalement construit, palpitant d’un bout à l’autre, non dénué d’un humour intelligemment dosé, et rehaussé par le charme toujours magique d’Emily Blunt. Le retour gagnant du réalisateur de « La mémoire dans la peau » !

« Qui a peur de Virginia Woolf ? », à 21H05 sur LA TROIS – deux étoiles

de Mike Nichols (1966)

La célèbre adaptation de la pièce d’Edward Albee dévoilée à Broadway quelques années auparavant, avec en tête d’affiche Elizabeth Taylor et Richard Burton, qui n’ont guère dû puiser dans leurs réserves pour jouer un couple en dispute renforcée par la prise de boisson. Très théâtral et curieusement encore en noir et blanc.

« Bad Boys, flics de choc », à 21H15 sur TMC – deux étoiles

de Michael Bay (1995)

L’un des premiers succès commerciaux du créateur des « Transformers » qui a déjà connu une suite assez réussie en 2003, et un « For Life » sorti en janvier 2020, avec toujours le duo Martin Lawrence-Will Smith, devant la caméra de nos inséparables Anversois Adil El Arbi et Bilall Fallah. On n’a toujours pas atteint le niveau de « L’arme fatale », mais on s’amuse bien quand même.

« Battleship », à 23H25 sur TMC

de Peter Berg (2012)

Un « mix » aussi ludique qu’incongru de plusieurs blockbusters de style aussi différents que « Pearl Harbour », « Nimitz, retour vers l’enfer », « Independence Day », « Transformers » et pourquoi pas aussi « Godzilla » ! On n’y croit évidemment pas un instant, mais le résultat reste plaisant.

« The Hit Girls (Pitch Perfect) », à 20H15 sur AB 3 – une étoile

de Jason Moore (2012)

Dommage, cette surenchère à l’humour (très) peu ragoûtant de deux séquences en particulier. Car cette comédie musicale donne lieu à quelques numéros « a capella » plutôt mélodieux, qui tranchent radicalement avec le maniérisme affligeant des productions musicales US d’aujourd’hui.