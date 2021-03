Major, premier renvoyé de la présidence Biden

Lundi, le chien aurait vivement réagi face à quelqu’un « qu’il ne connaissait pas », provoquant, selon la communication soigneusement calibrée de la Maison Blanche, une « légère blessure ». Dans la foulée, le berger allemand a été renvoyé, avec son compagnon Champ, à Wilmington, le fief du président dans le Delaware. Mais l’exil ne devrait cependant être que temporaire et les deux chiens devraient rapidement retrouver les vastes pelouses de leur prestigieuse adresse, avec le Washington Monument en toile de fond.

Interrogée mardi, Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche, a souligné que Champ et Major « continuaient à s’acclimater » à leur nouvel environnement et a insisté sur un point : ils font partie intégrante « de la famille Biden ». « Ils seront bientôt de retour », a-t-elle assuré. Arrivés à la Maison Blanche quelques jours après Joe et Jill, Major, 3 ans, et Champ, de dix ans son aîné, sont rapidement devenus célèbres, d’autant que Donald Trump ne cachait pas son peu d’intérêt pour les chiens.