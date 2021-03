Sebastian Vettel vend sa sublime collection de voitures

Ce ne sont pas moins de huit voitures exceptionnelles qui ont été confiées par Sebastian Vettel à Tom Hartley Jr, marchand anglais spécialisé. On peut citer parmi celles-ci quelques Ferrari : LaFerrari 2016, Enzo 2004, F12 TDF 2016, 458 Speciale personnalisée 2015 et F50 1996 (photo). Cependant, le pilote a fait certaines infidélités à la marque au cheval cabré avec une Mercedes SL AMG 65 Black Series de 2009, une Mercedes SLS AMG de 2010 et une BMW Z8 de 2002.

Plus d’espace intérieur pour la nouvelle Fabia...