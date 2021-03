À la télé ce soir: «Tanguy, le retour» et «Fleurs amères»

« Tanguy, le retour », 20h30 sur RTL-TVI Seize ans plus tard. Édith et Paul coulent des jours heureux jusqu'au jour où Tanguy débarque de Chine avec sa fille, Zhu. À 45 ans, le fils unique des Guetz est anéanti par sa rupture amoureuse et se laisse aller à reprendre ses vilaines habitudes. Édith et Paul sont à nouveau sur le pied de guerre pour se débarrasser de leur rejeton.

« Fleurs amères », 21h05 sur La Trois Lina, mère d'un petit garçon de dix ans appelé BoYi, sent le monde autour d'elle s'écrouler. En cette fin de 20e siècle, le Dong Bei, région industrielle originellement prospère, paye un lourd tribut au passage de la Chine à l'économie de marché. Lina veut réussir. Confiante, comme beaucoup d'autres, elle part tenter l'aventure de l'exil en France.

Les étoiles de Dominique Deprêtre « Sherlock Holmes », à 20h15 sur TMC - Trois étoiles Quel scénario brillant ! D’entrée de jeu, on détourne le piège de la voix off en détaillant par un minutieux ralenti la façon dont le héros... va démêler la situation. On inverse les plans et on continue sur la lancée tout au long de l’intrigue qui trouve toute son explication dans une séquence finale à couper le souffle. Une amusante démonstration qui rend cette enquête teintée de magie noire tout à fait plausible.