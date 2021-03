Mort de David Bailie, acteur iconique de «Pirates des Caraïbes»

Le Sud-Africain David Bailie, naturalisé britannique, est décédé le 5 mars dernier. C’est notamment l’interprète de Gibbs dans « Pirates des Caraïbes », Kevin McNally, qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux en répondant à un internaute qui l’interrogeait à ce sujet. La nouvelle a été ensuite confirmée par l’acteur britannique Angus Wright qui a salué la mémoire d’un « acteur, photographe, youtubeur, poète, fabricant de meubles, pirate ami ». « Il nous manquera beaucoup », dit-il.

Une longue carrière

David Bailie est surtout connu du grand public pour son rôle de M. Cotton, un pirate à qui la langue a été coupée et qui s’exprime seulement grâce à son fidèle perroquet. Ce personnage de « Pirates des Caraïbes » était secondaire mais les quelques scènes où il intervient sont devenues iconiques de par sa spécificité.

Né en 1937 en Afrique du Sud, non loin de Johannesburg, David Bailie a eu une vie bien remplie. Durant son enfance, il est d’abord parti au Swaziland puis au Zimbabwe (alors dénommée Rhodésie du Sud). En 1955, il commence sa carrière d’acteur avec le film britannique « Doctor in the House » et cinq ans plus tard, il déménage définitivement au Royaume-Uni.