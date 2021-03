Kad Merad: «Un père doit toujours être là pour son enfant»

Un homme peut-il renoncer à ses principes, au code d’honneur de son métier de juge, pour tirer son fils d’un mauvais pas ? Kad Merad, alias Richard Altman dans cette mini-série de six épisodes, éprouve ce cas de conscience. Suite à un accident de moto causé par son enfant (Rod Paradot) avec délit de fuite, il balance entre la raison – le convaincre de se livrer à la police – et l’amour – ne rien dire – car la victime est le fils d’un mafieux sans pitié joué par Gérard Depardieu. Loi tout court ou loi du père, respect du droit et peur de la vengeance, la série israélienne « Kvodo...