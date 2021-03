Le macaron en crise

Les temps sont durs pour le macaron. Ladurée, la plus célèbre enseigne française de salons de thé et de pâtisserie de luxe, bien connue pour ses macarons parisiens, n’est pas épargnée par la crise sanitaire et le marasme économique qui en découle. Condamnée à grossir pour ne pas mourir, et en besoin criant de fonds propres, elle souhaite ouvrir son capital à un nouvel actionnaire pour poursuivre son développement tant en France qu’à l’étranger. Le groupe Holder, propriétaire de l’enseigne (qui détient également les boulangeries Paul), n’écarte pas non plus la possibilité de vendre sa...