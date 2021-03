Srufons tranquille: une augmentation de… 768% des attaques

Cette semaine, nous allons vous détailler une de leurs techniques qui a connu une véritable explosion, comme nous l’explique le laboratoire ESET dans un rapport récent. En raison de la situation actuelle, le télétravail est devenu le quotidien pour nombre d’entre nous. Depuis notre domicile, nous pouvons nous connecter à l’infrastructure de notre employeur et interagir avec nos collègues. Cette interaction va notamment utiliser le protocole MICROSOFT RDP qui permet à l’utilisateur d’accéder aux ressources internes de son employeur et de se connecter à un autre ordinateur via une interface...