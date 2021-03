Yohann Malory, parolier de stars, accusé d'agressions sexuelles et placé en garde à vue

Ce mercredi 10 mars, la police a placé en garde à vue Yohann Malory, parolier célèbre pour avoir écrit pour des artistes comme Johnny Hallyday, Jenifer et Louane. Les forces de l’ordre l’auraient emmené au siège de la police judiciaire parisienne selon Le Point qui révèle l’information. Le jeune homme de 36 ans est accusé par plusieurs femmes d’agressions sexuelles, ce qu’il réfute entièrement.

Plainte contre plainte

L’affaire commence vraiment en octobre dernier, lorsque la chanteuse Lola Le Lann fait éclater l’affaire au grand jour via une publication Instagram. Dans celle-ci, elle explique ne pas vouloir sortir son disque après qu’elle ait été alertée des actes qu’aurait commis un de ses collaborateurs, Yohann Malory. « J'ai reçu un message témoignant d'actes effroyables et intolérables accusant un des auteurs de mes chansons, preuves à l'appui. Et j'ai appris peu après l'existence de plusieurs plaintes ainsi qu'un nombre considérable de témoignages à l'encontre de cette même personne. Comment défendre les paroles de quelqu'un qui va à ce point à l'encontre de nos valeurs ? Je ne veux pas perdre une minute de plus à chanter les paroles d'un tel mensonge », avait-elle déclaré.

De son côté, Yohann Malory a contrattaqué en déposant plainte pour dénonciation calomnieuse. « Je subis un préjudice immense alors que je suis innocent », clame-t-il. « Ces filles se servent du mouvement MusicToo pour régler leurs comptes avec moi », ajoute-t-il en concluant : « Ce sont des fausses accusations, des mensonges, il n'y a jamais eu la moindre agression sexuelle ».