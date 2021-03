Ghislaine Maxwell maltraitée en prison

L’ex-collaboratrice de Jeffrey Epstein est incarcérée depuis dix mois, dans l’attente de son procès. Elle plaide non coupable.

Derrière les barreaux, accusée d’avoir « aidé » le richissime homme d’affaires en lui présentant des jeunes filles mineures, Ghislaine Maxwell ronge son frein. La situation est délicate. Juillet 2020 : elle est interpellée dans le New Hampshire après des mois de cavale. La justice américaine la soupçonne d’avoir recruté, entre 1994 et 1997, des adolescentes dans plusieurs villes du monde pour nourrir le trafic sexuel opéré par son mentor. Le procès de cette femme de 59 ans, issue de la jet-set et fille du défunt magnat de la presse britannique Robert Maxwell, est prévu pour...