Jean Dujardin prend tout de Nicolas Sarkozy dans la bande-annonce de «Présidents» (vidéo)

Le synopsis promet : « Nicolas, un ancien président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président (qui lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie ».

Anne Fontaine, réalisatrice de « Les histoires d’amour finissent mal… en général », travaille sur son prochain film dont la bande-annonce vient de sortir. On y découvre Jean Dujardin incarner l’ancien président Nicolas Sarkozy. Tout y est : le timbre de voix et les mimiques. « Présidents » est attendu dans les cinémas pour le 16 juin prochain. Jean Dujardin donnera la réplique à Grégory Gadebois qui prendra le rôle de François Hollande.

Au casting, on retrouve donc Jean Dujardin et Grégory Gadebois mais aussi Pascale Arbillot, Jean-Michel Lahmi et Dora Tillier. Denis Podalydès est aussi attendu. Ce ne sera pas le premier film sur les présidents que ce dernier jouera, puisqu’en 2011, il avait interprété Nicolas Sarkozy dans « La Conquête ». Les présidents français continuent donc d’inspirer le milieu du cinéma.