À la télé ce soir: «Pékin Express» ou «Koh-Lanta»

Lancés sur « Les pistes de la terre rouge », les 8 binômes devaient traverser l'Ouganda, l'Ethiopie et les Emirats Arabes unis, avant de disputer la grande finale à Dubaï, mais la crise sanitaire est venue jouer les trouble-fêtes et c'est finalement depuis l'Ouganda et via la Grèce et la Turquie que l'aventure s'est déroulée. De l'émotion, du dépaysement, de l'aventure et du rire, cette 14ème saison va vous embarquer dans un voyage unique dont vous vous souviendrez.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La fille au bracelet » à 19h25 sur BE1 - Trois étoiles

de Stéphane Demoustier (2019)

Librement inspiré par un « Acusada » argentin apparu un an plus tôt, cet excellent récit de prétoire pose un regard réaliste sur la justice contemporaine en Europe occidentale, où la magistrature de plus en plus sans expérience se trouve confrontée à de brillants défenseurs qui… n’en manquent pas.

« Un ticket pour l’espace », à 20h10 sur Plug RTL - Deux étoiles

d’Éric Lartigau (2006)

On n’évite pas toujours la grosse farce, mais l’ouvrage se paie tout de même magistralement deux « victimes »… qu’on devrait d’ailleurs déclarer coupables, de notre début de siècle : le tourisme spatial (l’une des inventions les plus débiles dans l’histoire du progrès de l’humanité !) et les effets spéciaux dont Hollywood continue à nous gaver jusqu’à l’écœurement alors qu’ils sont de plus en plus à la portée de tout le monde.

« Terminator 3 : le soulèvement des machines », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Jonathan Mostow (2003)

Le sulfureux top-modèle Kristanna Loken incarne le mal absolu dans cette deuxième suite au blockbuster de James Cameron sorti vingt ans plus tôt, et mis en scène avec un métier indiscutable par l’auteur de « U-571 ». Dernier film de la saga avec Arnold Schwarzenegger.

« Le blob », à 22h15 sur TIPIK - Une étoile

de Chuck Russell (1988)

Il s’agit déjà du deuxième remake de « Danger planétaire », un film très sérieux de 1958 dont l’interprète principal était le jeune Steve McQueen qui se contenta à l’époque d’un cachet de 3.000 dollars. L’acteur Larry Hagman (oui, l’affreux J.R. en personne !) en fit en tant que réalisateur une parodie en 1972 : « Attention au blob ».