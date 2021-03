Marie Papillon se confie sur sa relation avec Angèle

Marie Papillon est une instagrameuse connue pour ses vidéos courtes et humoristiques. Elle est aussi vidéaste et influenceuse. Elle est à la tête du studio de production Studio Maurice et vient de lancer une ligne de doudoune pour chiens avec la marque Dualist.

Angèle et Marie Papillon ont officialisé leur relation en août 2020 à l’occasion d’un post Instagram. Angèle publiait une photo d’elle portant un t-shirt sur lequel on pouvait lire : « Portrait of women who love women ». Elle écrivait ensuite dans la légende : « Au moins c’est clair… Enfin non, pas claire mais Marie ».

Pendant le premier confinement, les deux jeunes femmes partageaient des stories où l’on pouvait deviner la présence de l’autre. Elles restent tout de même discrètes sur les réseaux sociaux. Mais cette discrétion ne veut pas dire que le couple vit caché et à l’occasion d’une interview donnée à Têtu, Marie Papillon s’est expliqué un peu plus.

Elle dit que c’est bien un choix de ne pas médiatiser cette relation. Marie Papillon raconte qu’elle est parfois catégorisée comme « la copine de » et ajoute : « Si les gens veulent me catégoriser comme ça, je ne peux pas y échapper. En revanche, je ne sors pas du chapeau, puisque j’avais quand même une grosse communauté avant d’être avec Angèle ». L’instagrameuse de 32 ans est en effet suivie par 336.000 abonnés sur Instagram.

Un message de tolérance et d’encouragement

Marie Papillon ajoute qu’elle et Angèle sont fières de leur relation : « Je suis discrète sur notre histoire parce que c’est quelque chose qui nous appartient. On met en avant ce qu’on a envie de montrer, rien de plus. (…) J’ai envie de montrer que tu peux aimer les filles, être épanouie et que tout ça c’est normal. J’ai envie de le faire pour nous toutes ». Les deux jeunes femmes sont impliquées dans les causes LGBT+ et Marie Papillon veut envoyer un message de tolérance et d’encouragement.

Pour ce qui est des projets de Marie Papillon, elle est actuellement en train de tourner une série pour la chaîne Téva. La série s’appelle « Marie et les choses » et va comporter cinquante mini-épisodes. Mais elle sera aussi à l’affiche de la nouvelle saison de Jeune et Golri et prépare un livre pour enfant.