Ce que Doc Gyneco aurait dit aux policiers lors de sa garde à vue

Le chanteur a été interpellé tout de suite après que sa femme ait été conduite à l’hôpital suite à des violences conjugales. Bien qu’elle n’ai pas porté plainte une enquête est tout de même ouverte.

Une « bêtise » selon Doc Gyneco

Son avocat, Me Jonathan Khalifa a déclaré à l’AFP que « Doc Gyneco a reconnu les faits et ne cherche pas à les minimiser ». Pourtant selon Le Parisien, devant les policiers, Doc Gyneco expliquait que c’était « une bêtise » de sa part. Le Parisien explique que le chanteur aurait giflé sa femme à plusieurs reprises.

En cause, des tensions dans le couple, le couvre-feu et la présence plus importante du couple dans le foyer. Le Parisien écrit que « c’est dans ce cadre banal qu’une discussion, que l’artiste décrit comme reposant sur des futilités du quotidien, se serait envenimée ». Doc Gyneco a aussi expliqué que c’était la première fois qu’il se montrait violent envers sa compagne. L’enquête devra déterminer la véracité de cette déclaration.