À la télé ce soir: «The Voice» ou «Felicità»

« The Voice », à 21h05 sur TFI Avec des candidats tous plus talentueux les uns que les autres, des règles inédites, des invités prestigieux et une nouvelle étape, cette saison se révèle pleine de surprises. Les téléspectateurs ont l'occasion de découvrir du slam ou du chant mongol côté Talents, ainsi qu'une nouvelle épreuve, les « Cross-battles », qui précède la demi-finale et dans laquelle les coachs s'affrontent, avec un enjeu à la clé. À noter que cette édition voit le retour des co-coachs pour les Battles : Patrick Fiori, Slimane, Vitaa, Zaho, Benjamin Biolay, Vald, Patrick Bruel et Véronique Sanson viennent transmettre leur expérience. Enfin, l'engagement des artistes est plus marqué que jamais.

« Felicità », à 22h10 sur BE1 Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. Mais demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c'est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez-vous. C'était avant que Chloé ne disparaisse, que Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire.