Césars 2021: comment voir les films récompensés

Adieu les cons, film d’Albert Dupontel et hautement récompensé pour le César du meilleur film et du meilleur second rôle est l’un des seuls à attendre que les salles rouvrent pour ressortir au cinéma. Les autres cependant sont déjà tous disponibles en DVD et VOD ou bien sur des plateformes de streaming.

Sur les quinze films récompensés, six d’entre eux sont disponibles sur MyCanal. Parmi eux : Un fils qui a remporté le prix de meilleur acteur avec Sami Bouajila, raconte l’histoire d’une famille tunisienne moderne prise pour cible par un groupe terroriste.