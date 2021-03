Les «cafés animaliers» ou comment prendre son café avec un raton laveur ou un iguane (photos)

Le concept n’est pas nouveau mais il se limitait aux chats et aux chiens principalement. Mais en Extrême-Orient et plus particulièrement en Corée du Sud, au Japon et maintenant à Shanghai, les « cafés animaliers » proposent une offre plus diversifiée d’animaux. La mode est maintenant d’aller prendre une boisson tout en câlinant un raton laveur, un iguane ou un cochon. Cette nouvelle mode est surtout alimentée par les réseaux sociaux. Ces cafés sont l’opportunité de partager des photos de soi avec ces animaux. « Je les trouve vraiment mignons », déclare à l’AFP Qin Siyu, une joueuse professionnelle de volley qui a découvert l’établissement grâce aux photos d’une amie. Le bouche-à-oreille fonctionne bien et fait grandir la popularité de ces lieux.

AFP - Hector Retamal

Des animaux exotiques Le fonctionnement est simple et parfois chaotique. L’entrée est de 98 yuans (13 euros), vous pouvez ensuite profiter de votre boisson avec ces animaux au comportement parfois imprévisible. Dans ces cafés, il est possible de trouver des ratons laveurs mais aussi cochons miniatures, marmottes, canards, iguanes et geckos (une variété de lézards) font le bonheur des clients d’autres établissements similaires.